Düzce'de 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.
Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkmasına bağlı av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.
Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra başlayacakları kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, nispeten iyi başlayan fakat kötü biten sezonu geride bıraktıklarını söyledi.
Trol balıkçılığının yaklaşık 1,5 aydır yapılamadığını, sezon başında bir miktar istavrit ve palamut balıkçılığı olduğunu anlatan Karakaş, 15 Nisan'dan sonra yapılacak kıyı avcılığından da çok umutlu olmadıklarını dile getirdi.
Karakaş, kıyı balıkçılığında istavrit ve barbunla bölgenin ihtiyacının karşılanabileceğini anlatarak, "Boğaz avcılığı için şu an konuşmak erken. Balık kendini gösterecektir. 15-20 gün sonra net olarak kıyı balık sezonu kendini gösterecek. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru deniz salyangozu avcılığı yapılacak. Kefal ve istavrit avcılığı olacaktır." diye konuştu.
Kendisinin 40 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Karadeniz bir iç deniz. Aşırı yüklenme, abartılı tekne sayımız, kotasız avcılık, devasa gırgırlar, çok büyük ağlar, teknelerde bulunan cihaz ve radarlar çok fazla büyük. Yani balığın Karadeniz'den kaçma şansı yok. Aşırı av baskısı var. Küresel ısınma balıkların yumurtlamasında çok ciddi olumsuz etken. Deniz kirliliği ve suyun erken ısınması gibi durumlar var. Şu an deniz suyu mevsim normallerinin 2 derece üstünde sıcaklıkta. Bu Karadeniz için ciddi bir oran. Balık erkenden soğuk sulara kaçıyor. Bize av vermeden balık derin ve soğuk sulara kaçıyor."
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Balıkçılar, Av Azlığı Nedeniyle Sezonu Kapattı - Son Dakika
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