Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine bilgilendirme yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuların ailelerine Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında bilgi verdi. Toplantıda spor yapma kültürünün yaygınlaştırılması ve sporcuların gelişimi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

29.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında bilgi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanı Recep Kayacan, başarılı sporcuların velileriyle bir araya geldi.

Kurum binasında düzenlenen toplantıda, toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi ve sporun geniş kitlelere yayılması amacıyla uygulanacak program hakkında velilere bilgi verildi.

Daha sonra sporcuların gelişimi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

- Futbol sahasının aydınlatma sistemi yenilendi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1 Nolu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nın aydınlatma sistemi, led projektörle değişimi yapılarak yenilendi.

Çalışma, Şıralık Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahasında enerji tasarrufu ve maliyetlerin düşürülmesi için yapıldı.

Düzce Şehir Stadyumu'nda da misafir takım seyirci girişi tel örgü işinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Gençlik, Spor, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement