Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine bilgilendirme yapıldı

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Düzce'de başarılı sporcuların ailelerine, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında bilgi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanı Recep Kayacan, başarılı sporcuların velileriyle bir araya geldi.

Kurum binasında düzenlenen toplantıda, toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi ve sporun geniş kitlelere yayılması amacıyla uygulanacak program hakkında velilere bilgi verildi.

Daha sonra sporcuların gelişimi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

- Futbol sahasının aydınlatma sistemi yenilendi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1 Nolu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nın aydınlatma sistemi, led projektörle değişimi yapılarak yenilendi.

Çalışma, Şıralık Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahasında enerji tasarrufu ve maliyetlerin düşürülmesi için yapıldı.

Düzce Şehir Stadyumu'nda da misafir takım seyirci girişi tel örgü işinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.