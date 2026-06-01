Düzce'de Bayram Dönüş Trafiği

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde geri dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam ediyor. Bayram tatilinin sona ermesi ile birlikte Cuma günü başlayan yoğunluk tatilin son gününde de devam etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaşlı gişelerinden başlayan yoğunluk Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şeklinde devam eden trafik, gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,