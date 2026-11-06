Düzce\'de Büyük Melen Çayı çevresi sonbaharda renk cümbüşüyle dronla görüntülendi

Düzce'de Büyük Melen Çayı çevresi sonbaharda renk cümbüşüyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de doğup Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı çevresinde sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonları hakim oldu. Kavak yapraklarının sararmasıyla oluşan manzara çayla bütünleşti ve bölge dronla görüntülendi.
Düzce'de doğarak Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın çevresinde sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonları hakim oldu.
Bölgede akarsu boyunca uzanan ağaçlardaki renk cümbüşü, güzel görüntü oluşturdu.
Özellikle sulak alanlarda yetişen kavak ağaçlarının sararan yaprakları, çevredeki yeşil, kahverengi ve kızıl tonlarla birleşerek sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.
Bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan ağaçların farklı renklere bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, Büyük Melen Çayı ile bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.
Büyük Melen Çayı'nın çevresindeki sonbahar güzelliği dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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