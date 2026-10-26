Düzce'de çalıştırılmak istenen otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Düzce'de çalıştırılmak istenen otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Düzce'de Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde 550. Kavşak mevkisinde arızalanan 81 BD 132 plakalı otomobil, sürücünün tekrar çalıştırmak istemesiyle kaputundan alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde seyir halindeki kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 BD 132 plakalı otomobil, 550. Kavşak mevkisinde arızalandı. Sürücünün tekrar çalıştırmak istediği araç, kaput kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Necmi HoşverKonuralpGüncelDüzceSon Dakika

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