Düzce'de cami, çarşı ve meydan konseptiyle yenilenen Cedidiye Meydanı'nın 1. etabının açılışı gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesinin girişimleri, hayırsever iş insanı Burhan Özdemir'in desteğiyle yenileme çalışması yapılan kentin sembollerinden Cedidiye Camisi ve Meydanı'nda 1. etap çalışmaları sona erdi.
Çalışmalar kapsamında kubbelerin alt kısımları ile minareler tadilattan geçirildi, kubbe iç kısımlarında zarar gören kısımlar yenilenerek izolasyon çalışmaları yapıldı. Osmanlı mimarisiyle yeniden inşa edilerek hazırlanan projenin 1. etabı, düzenlenen programla açıldı.
Açılışa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, iş insanı Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Cedidiye Meydanı Yenilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?