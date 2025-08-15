Düzce'de Cinayet Şüphesi: Zanlı Tutuklandı

Düzce'de 2 gün önce evinde ölü bulunan kişiyi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çarşamba günü Yeni Mahallesi'nde 3 katlı evin ikinci katında yalnız yaşayan ve haber alınamaması üzerine evine girilerek hayatını kaybetmiş şekilde bulunan İsa Şahin'in (46) ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Şahin'in yaşadığı evin yakınlarındaki güvenlik kamerası ve cep telefonu görüşmelerini inceleyen ekipler, görgü tanıkları ifadelerinin ardından cinayet şüphesiyle E.K'yi yaşadığı Aziziye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Zanlı E.K, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten ve planlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
İsa Şahin'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen ekipler, bu kişiden yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeriye girmiş, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Polis, vücudundaki darp izleri ve evdeki dağınıklığı gözeterek Şahin'in ölümünü şüpheli bularak inceleme başlatmıştı.
