Düzce'de Çocuk Üniversitesi 20 Farklı Atölyeyle Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Çocuk Üniversitesi 20 Farklı Atölyeyle Yeni Döneme Başladı

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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılına 5-14 yaş grubundaki çocuklar için 20 farklı atölye ile başladı. Kayıtların devam ettiği programda çocukların yeteneklerini geliştirecek çeşitli etkinlikler sunuluyor.

09.10.2024 17:41  Güncelleme: 17:45
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Çocuk üniversitesi yeni döneme 20 farklı atölyede başladı

DÜZCE - Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı derslerine başladı. Yeni dönem ile birlikte çocuklar istek ve yetenekleri doğrultusunda 20 farklı atölyeden faydalanacak.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi yeni döneme başladı. 5-6 ve 7-14 yaş grubu için farklı içerikli 20 atölye oluşturulan Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar devam ederken dersler de bu hafta itibariyle başladı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Düzce Bilim Merkezi'nin üst katında hizmetine devam eden Çocuk Üniversitesi'nde görsel sanatlardan mutfak sanatlarına, fen ve teknolojiden, müziğe ve jimnastik gibi spor branşlarına kadar her konuda çocukların yetenekleri geliştiriliyor.

Yeni dönemin başlangıcı hakkında bilgiler veren Çocuk Üniversitesi Yetkilisi Sevinç Hızal, yaptığı açıklamada, Çocuk Üniversitesi'nde eğitimlerin dönem boyunca belirli program çerçevesinde devam edeceği belirtilerek, "2024-2025 eğitim öğretim dönemine bugün itibariyle başladık. 20 farklı etkinlik atölyemiz var. Kayıtlarımız devam ediyor. 5-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarında olan bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Amacımız burada yaşıtları ile verimli vakit geçirmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak. Çocuklarımız mutlu ise bizler de mutluyuz. Burada bizlerle birlikte olan yavrularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çocuk Üniversitesi'ndeki eğitimlere katılmak isteyen 5-6 ve 7-14 yaş grubu çocukların aileleri Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No: 17 adresinde yüz yüze görüşme ya da 0 523 02 44 numaralı telefona ulaşarak gerekli belgeleri ve ayrıntıları öğrenebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Çocuk Üniversitesi 20 Farklı Atölyeyle Yeni Döneme Başladı - Son Dakika

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