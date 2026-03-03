Düzce\'de Dağ Köyleri Karla Kaplandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki dağ köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.
Gölyaka ilçesine bağlı yaklaşık 800 rakımlı Yunusefendi, Güzeldere ve Çamlıbel köyleri karla kaplandı.
Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgedeki kış manzarası görüntülendi.
