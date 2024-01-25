 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 8 kişi yaralandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dinlenme tesisine girmek isteyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve olay yerinde kalbi duran 4 yaşındaki Mervenur Dinç, sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:34
Abone Ol

DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. 8 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde kalbi duran Mervenur Dinç (4), sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Berceste dinlenme tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Coşkun Dinç yönetimindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil, sürücüsünün dinlenme tesislerine girmek istediği sırada aniden yaptığı manevra ile kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kazada otomobilde bulunan Gökhan Dinç, Mervenur Dinç (4) Coşkun, Alparslan, Fadime ve Songül Dinç (2) ile Miraç (9) ve Büşra Topuz yaralandı. Olay yerinde kalbi duran Mervenur Dinç sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Gökhan Dinç ile Mervenur Dinç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Düzce\'de dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 8 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gökhan Dinç, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:47:44. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement