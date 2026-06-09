Düzce'de Dolandırıcılığa Engel

Düzce'de polisin zamanında müdahalesi, yaşlı adamın kendisini polis-savcı olarak tanıtanlar tarafından dolandırılmasına engel oldu.

Kent merkezinde dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, işlem yapılacağı öğrenilen bankanın şubesine intikal etti.

Ekipler, emekli A.S'ye (77), telefonda kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahıslara 350 bin lira para göndermek üzereyken engel oldu.

Konu hakkında bilgilendirilen yaşlı adam, polisin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.