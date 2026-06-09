Düzce'de Dolandırıcılığa Engel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Dolandırıcılığa Engel

09.06.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, yaşlı adamı dolandırıcılardan kurtararak 350 bin lira göndermesini önledi.

Düzce'de polisin zamanında müdahalesi, yaşlı adamın kendisini polis-savcı olarak tanıtanlar tarafından dolandırılmasına engel oldu.

Kent merkezinde dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, işlem yapılacağı öğrenilen bankanın şubesine intikal etti.

Ekipler, emekli A.S'ye (77), telefonda kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahıslara 350 bin lira para göndermek üzereyken engel oldu.

Konu hakkında bilgilendirilen yaşlı adam, polisin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Dolandırıcılığa Engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi Aydın'da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi
Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı Bodrum’da Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı Bodrum'da
Karşıyaka’ya başkan aranıyor Karşıyaka'ya başkan aranıyor
Fenerbahçe’den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 18:01:49. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Dolandırıcılığa Engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.