Düzce'de Dönel Kavşakta Kaza

Düzce'de dönel kavşakta çarpışan otomobillerden birinin devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca kavşağında, A.T. idaresindeki 05 ACM 204 plakalı ve O.B. yönetimindeki 14 ADZ 015 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.T'nin kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerdeki 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
