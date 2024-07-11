Düzce'de Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Asayiş ve Trafik Uygulamaları Gerçekleştirdi

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Düzce'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla yapılan denetimlerde, kaporta, ses sistemleri, egzoz, ışık ve lastik ölçülerinde, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı farklılıklar tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Başsavcılık koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda fiziki takip sonucunda durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.