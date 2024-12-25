Sireni duyan fermuar sistemine geçti
Düzce fermuar sistemi uygulaması ile örnek oluyor
DÜZCE - Düzce'de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Düzce D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Öztürkler Kavşağı istikametinden Olimpiyat kavşağı istikametine trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vaka hastaneye ulaşılırken, bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Fermuar Sistemi ile Ambulansa Yol Verildi - Son Dakika
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