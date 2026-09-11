Düzce'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü araçta sıkışarak yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü araçta sıkışarak yaralandı

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Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında yükünü boşaltan kamyon devrildi, sürücü İsmail A. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de hafriyat döküm sahasında yük boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü İsmail A., araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. İsmail A. yönetimindeki 81 AFY 782 plakalı hafriyat kamyonu, yükünü boşalttığı sırada henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kamyonun sürücüsü İsmail A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü araçta sıkışarak yaralandı - Son Dakika

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