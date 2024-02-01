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DÜZCE'de 10 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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DÜZCE'de 10 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

DÜZCE\'de 10 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce'nin Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçesinde meydana gelen heyelanlar sonucunda 10 köy yolunun ulaşımı kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, alternatif yol güzergahları oluşturmak için çalışmalara başladı.

01.02.2024 14:25
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DÜZCE'de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde 2 bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatıldı.

Kentte önceki akşam etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyü yolu ile Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü yolunda dün heyelan meydana geldi. Çınardüzü köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle aralarında Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köyün yolu ulaşıma kapandı. Esmahanım köyü yolundaki heyelan nedeniyle hem bu köye hem de Uğurlu köyüne de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köye ulaşımın sağlanması için alternatif yol güzergahları oluşturmak için çalışmalara başladı. DHA)

Kaynak: DHA

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