Düzce'de İzci Kampı: Doğada 3 Günlük Macera

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde izcilik kampı gerçekleştirildi.

Düzce Yaren İzcilik Spor Kulübü üyesi 7-18 yaş arası 50 izci, 15 Temmuz Şehitleri Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

İzciler, liderleriyle bölgede 3 gün kamp yaptı.

Kampta izcilere, çadır kurulumu, ateş yakma, düğüm teknikleri, iz ve işaretlerin de aralarında bulunduğu çeşitli eğitimler verildi.

Düzce Yaren İzcilik Spor Kulübü Başkanı Engin Erdoğan, gazetecilere, çocuklar ve gençlerle doğada faaliyet yaptıklarını dile getirerek, "Burada sosyal medyadan uzak, kendileriyle barışık, akranlarıyla iletişim halinde doğada yaşama becerilerini artırıyoruz. Çadır kurmalarını, doğada el becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Barınaklarını kurup toplamalarını, toplu hareket ile uyum içerisinde olmalarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.