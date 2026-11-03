Düzce'de jandarma eğitim tırında öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Düzce'de jandarma eğitim tırında öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı öğrendi

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Düzce\'de jandarma eğitim tırında öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı öğrendi
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Jandarmanın mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı Düzce Anıtpark Meydanı'nda konuşlandırıldı. Öğrenciler tırda teorik eğitim alıp parkurda uygulama yaptı, yetişkinler simülasyon aracında kemerin önemini deneyimledi; etkinlikler 2 gün sürecek.

Jandarma Genel Komutanlığının "mobil trafik eğitim tırı" ve "emniyet kemeri simülasyon aracı" Düzce'ye geldi.

Trafik güvenliği ve eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Anıtpark Meydanı'nda konuşlandırılan mobil araçlar, öğrencileri ve yetişkinleri ağırladı.

İl Jandarma Komutanlığı personelinden mobil trafik eğitim tırında teorik bilgiler alan öğrenciler, mini sinyalizasyon lambaları ve yaya geçitlerinin yer aldığı parkurda da 4 tekerlekli bisikletlerle öğrendiklerini uyguladı.

Yetişkinler ise emniyet kemeri simülasyon aracında olası kaza anında yaşanacakları deneyimleyerek emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gördü.

Vatandaşların, devrilme anının simüle edildiği mobil aracın içinde emniyet kemeri taktıkları için savrulmadıkları görüldü.

Mobil araçlarda düzenlenen etkinlikler 2 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA
JandarmaTrafikEğitimGüncelDüzceSon Dakika

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