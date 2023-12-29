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Düzce'de Kaçak İçki Operasyonu: Litrelerce Kaçak İçki ve Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Kaçak İçki Operasyonu: Litrelerce Kaçak İçki ve Etil Alkol Ele Geçirildi

Düzce'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, fındık kabuklarının altında litrelerce kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, evin bahçesindeki fındık kabuklarının altında toplam 660 litre etil alkol, 130 litre sahte viski ve çeşitli boyutlarda boş içki şişeleri bulundu. Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

Düzce\'de Kaçak İçki Operasyonu: Litrelerce Kaçak İçki ve Etil Alkol Ele Geçirildi
29.12.2023 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
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DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, fındık kabuklarının altında litrelerce kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde kaçak içki ve sahte alkol imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı. Köyde, M.E isimli kişinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evin bahçesindeki fındık kabuklarının altında 24 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 660 litre etil alkol, 3 adet 30 litrelik bidon ve 2 adet 19 litrelik damacana içerisinde toplam 130 litre sahte viski ile 2 bin 480 adet çeşitli boyut ve ebatlarda boş içki şişeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, ev sahibi M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Düzce, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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