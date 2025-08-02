Düzce'de kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Bahçeşehir Mahallesi 6. bölgede R.A. idaresindeki 21 AAF 531 plakalı kamyon ile H.S. yönetimindeki 81 HO 1080 plakalı belediyeye ait şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kamyon-Minibüs Çarpışması: 7 Yaralı - Son Dakika
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