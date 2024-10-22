Düzce'de Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce\'de Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşova'da çelik boru yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

22.10.2024 12:16
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çelik boru yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 GP 142 plakalı kamyon, Düzce'nin Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasında kalan Halilbey mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

Düzce ve Hendek'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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