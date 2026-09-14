Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Düzce'de kapı fabrikasında saat 21.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Düzce'de kapı fabrikasında saat 21.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: DHA
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