Düzce'de Kazada Hayatını Kaybeden Çift Defnedildi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren çiftin cenazeleri, memleketleri Düzce'de defnedildi.

Doğum için İstanbul'a giden ve dün Düzce'ye dönüş yolunda geçirdikleri kazada hayatını kaybeden mühendis Selman Güngör (33) ve eşi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yonca Haymana Güngör'ün (33) cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.

Çiftin cenazeleri, daha sonra Merkez Büyük Camisi'ne götürüldü.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Selman ve Yonca Güngör'ün cenazeleri, Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarpmış, kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralanmıştı.

Sürücü kaza yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan bebeğin tedavisi ise sürüyor.