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Düzce'de kısa süreli yağmur geçişleri devam ediyor.

Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve merkezde bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı.

-Gölyaka'da Aşure Günü

Gölyaka ilçesinde düzenlenen 20. Aşure Günü'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıdere köyündeki etkinliğe, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, Sarıdere Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.