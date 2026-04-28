Düzce'de Kokoreççiler Çarşısı Açıldı

Düzce'de Asar Deresi kenarındaki eski yerinden daha modern ve geniş bir alana taşınan kokoreççiler, Melenpark içinde Kokoreççiler Çarşısı adıyla hizmete açıldı. Açılışa Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve davetliler katıldı.

Başkan Özlü, eski yerin hijyen sorunları olduğunu belirterek, 'Önce yapıyoruz sonra yıkıyoruz' dedi. Ayrıca Düzce'de sessiz devrim yaptıklarını, içme suyu altyapısını yenilediklerini, 130 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve baraj projesi yürüttüklerini, asfalt ve kaldırım çalışmaları için 500 milyon TL ayırdıklarını, 250 elektrikli otobüs alacaklarını ve hal binasını taşıyacaklarını açıkladı.

Rektör Sözbir, Başkan Özlü'ye teşekkür ederken, DTSO Başkanı Bıyık, çarşının Avrupai görünüme kavuştuğunu ve Düzce'nin vizyonuyla büyük yol kat edildiğini söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çarşı açıldı ve katılımcılar dükkanları gezdi.