Düzce'de Kontrolsüz Çıkış Sonucu Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kontrolsüz Çıkış Sonucu Trafik Kazası: İki Yaralı

Düzce\'de Kontrolsüz Çıkış Sonucu Trafik Kazası: İki Yaralı

Düzce'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada, yan yoldan kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobil çarptı. İki sürücü yaralandı, yangın söndürüldü.

06.12.2024 20:58  Güncelleme: 21:00
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DÜZCE'de D-100 karayolunda iddiaye göre yan yoldan kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile ana yoldan gelen otomobil çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 karayolu Hacıdayı Kavşağında meydana geldi. Düzce istikametine giden Murat D. İdaresindeki 81 ABC 258 plakalı otomobil, iddiaya göre yan yoldan D-100 karayoluna kontrolsüz çıkan Ünsal K idaresindeki 81 ADD 440 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç hurdaya dönerken, yola kontrolsüz çıkan otomobil çarpmanın etkisi ile yanmaya başladı. Etrafta bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu otomobil söndürüldü. Kazada iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Kontrolsüz Çıkış Sonucu Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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