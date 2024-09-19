Düzce\'de Minibüs Kazası: 21 Yaralı

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6'SI AĞIR 21 YARALI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde S.A. idaresindeki 63 AEU 932 plakalı minibüsün 50 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların sayısı 21'ye yükseldi. Yaralıların tamamı Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü S.A.'nın ilk ifadesinde frenlerin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin içinde bulunduğu minibüsün, Sakarya Kocaali'de fındık toplama işi sonrası Şanlıurfa'ya geri dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Tezcan SOLMAZ/CUMAYERİ(Düzce),