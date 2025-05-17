Düzce'de Mobil Göz ve Skolyoz Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Düzce'de Mobil Göz ve Skolyoz Tarama Aracı Hizmete Girdi

Düzce'de hayırsever Seyit Emre Kılıç'ın desteğiyle kurulan mobil sağlık tarama aracı, Alzheimer hastalarına göz ve skolyoz taramaları yapmak üzere faaliyetlerine başladı. Araç, Türkiye'de benzeri olmayan bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

17.05.2025 16:56
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Düzce'nin ilki mobil göz ve skolyoz tarama aracı Türkiye'ye örnek olacak

-Gezici göz ve skolyoz tarama aracı Alzheimer hastaları ile görevine başladı

DÜZCE - Düzce'de ilk olan mobil göz ve skolyoz tarama aracı görevine başladı. Düzceli hayırsever Seyit Emre Kılıç'ın iç donanımını sağladığı araç artık okullarda, mahallelerde ve toplu yaşam alanlarında boy, kilo, göz, skolyoz, kanser gibi belirli branşlarda sağlık taramalarını yapmak üzere hizmet verecek.

Düzce'de sağlık alanındaki yatırımlara özel önem atfeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayırsever desteği ile İl Sağlık Müdürlüğü araç envanterine kazandırılan Mobil Sağlık Tarama Aracı'nın ilk test uygulamasına katıldı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzceli Hayırsever Seyit Emre Kılıç, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve Tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi'nin de katıldığı deneme buluşması, Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

Merkezden hizmet alan Alzheimer hastası vatandaşlara göz sağlığı ve skolyoz taramalarının yapıldığı aracın iç donanımını ise hayırsever Seyit Emre Kılıç üstlenerek örnek bir girişime vesile oldu. Düzce'de ilk Türkiye'de örnek bir çalışma olarak niteleyen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Başkan Özlü ve beraberindeki heyete araç hakkında detaylı bilgi verdi. Aracın bir ambulans kadar donanımlı olduğunu ve her türlü sağlık taramalarını yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Yılmaz, bugünden itibaren gezici sağlık taramalarına başlayacağını vurguladı.

"Türkiye'nin en iyisi"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, mobil sağlık aracının test uygulamasının Alzheimer merkezinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırsever Seyit Emre Kılıç'a teşekkür etti. Başkan Özlü açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Biz burayı aslında geçen yıl inşa ettik. Buradan hizmet alan yaşlılarımızı görüyoruz, son derece mutlular. Hastalarımıza gündüz bakımevi olarak hizmet veriyoruz. İddia ediyoruz ki; Düzce'deki bu merkez, Türkiye'deki en iyi merkezdir. Bu merkezin yapılmasında emeği geçen başta Ertan Uçar olmak üzere hastalarımızın tedavisinde kullanacağımız bir cihazı İl Sağlık Müdürlüğü'müze hibe eden değerli kardeşimiz Seyit Bey'e teşekkür ediyorum."

"İnsana dokunan her şey çok güzel"

Hayırsever Seyit Emre Kılıç da daha büyük çalışmalarda gereken desteği vermek istediğini belirterek, "İl Sağlık Müdürümüzün sayesinde bu çalışmaya küçük bir katkımız oldu. Daha büyük katkılar yapmak isteriz, Allah bize imkan ve fırsat verirse böyle çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. İnsana dokunan her şey güzeldir" dedi.

"Türkiye'deki bütün belediyeler Faruk Özlü'yü örnek almalı"

Beyazay Derneği Genel Başkanı, AK Parti Eski Milletvekili Lokman Ayva da yaptığı açıklamada Ertan Uçar Alzheimer Merkezi'nin kusursuz bir yer olduğuna değinerek; "Burası gerçekten çok güzel, şu bahçe, mekanın içerisi, sağlık uzmanları, geriatri uzmanları var. Burada her şey dört dörtlük düşünülmüş. Ben bütün Türkiye'deki belediyelerin, Düzce Belediye Başkanı'nı örnek almasını çok isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Mobil Göz ve Skolyoz Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

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