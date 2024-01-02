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Düzce'de Motosikletin Bisiklete Çarptığı Kazada 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Motosikletin Bisiklete Çarptığı Kazada 2 Sürücü Yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada, motosikletin bisiklete çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

02.01.2024 - 14:31,
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DÜZCE'de motosikletin bisiklete çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ahmet Çelik (70) yönetimindeki 81 BJ 305 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Taha Altun'un (18) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Düzce\'de Motosikletin Bisiklete Çarptığı Kazada 2 Sürücü Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Düzce'de Motosikletin Bisiklete Çarptığı Kazada 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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