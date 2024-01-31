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Düzce'de Müstehcen Görüntüler Çeken İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Müstehcen Görüntüler Çeken İki Kişi Gözaltına Alındı

Düzce\'de Müstehcen Görüntüler Çeken İki Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de bir fırında ekmek tezgahının başında müstehcen görüntülerin çekilmesine ilişkin işletme çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı ve kolluk güçlerine gözaltı talimatı verildiği belirtildi. İnceleme sonucunda videodaki faillerden birinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

31.01.2024 15:01
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Düzce'de bir fırında ekmek tezgahının başında müstehcen görüntülerin çekilmesine ilişkin işletme çalışanı 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün bir fırında, "vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak derecede müstehcen hareketler yapıldığı" görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kolluk güçlerine gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, yapılan inceleme sonrası videodaki faillerinden birinin yurt dışında bulunduğu, 2 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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