Düzce\'de off-road tutkunları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" turu düzenledi

Düzce'de Türk bayraklarıyla süslenen 75 arazi aracı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Korugöl, Yayla Göl ve Saklı Göl'de off-road turu yaptı.

Valilik tarafından, Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü işbirliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü/Üç Göller Yolu Off-Road Turu" için 72 arazi aracı ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Valilik önündeki başlangıç noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zafer ve demokrasi destanına imza attığını söyledi.

Aslan, bu destanın nesilden nesle aktırılması ve canlı tutulması için etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Liderinin başkanlığında, önderliğinde milletin destanını ve Düzce'mizin turizm potansiyelini eş zamanlı olarak halkımızla paylaşmak arzusu içerisindeyiz. 'Üç göller' destinasyonu, Valiliğimiz liderliğinde Düzce Belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla vilayetimizin turizm potansiyelini artırmaya yönelik yerel çalışmamız." ifadelerini kullandı.

Vali Aslan'ın elindeki Türk bayrağıyla turu başlatmasının ardından araçlar meydandan tek sıra halinde ayrıldı.

Tur Korugöl, Yayla Göl, Saklı Göl ve Yörük Yaylası güzergahında yapılan geçişlerin ardından son buldu.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı.