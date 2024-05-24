Düzce\'de Okulda Sandviç Yerken Fenalaşan İlkokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Düzce'de okulda sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Işık İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eftelya K, teneffüste kantinden aldığı sandviçi sınıfta yerken bir anda fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi okulda yapılan E.K, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Işık İlkokulu 2. sınıf öğrencimiz Eftelya K, 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci teneffüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Servis ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrasıyla öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır. Kısa süre sonra okula ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."