Düzce\'de Otobüs ile Ticari Araç Çarpıştı

DÜZCE'de hafif ticari araç ile özel halk otobüsü, kavşakta çarpıştı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi Zahit Kevser Bulvarı'nda meydana geldi. Düzce bağlantı yolundaki trafik ışıklarında duran bir aracın kamerasına yansıyan görüntülere göre; dönülmez olan kavşaktan dönmeye çalışan sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile içinde çok sayıda yolcu bulunan halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yol kenarına savruldu. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.