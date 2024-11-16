Düzce\'de Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mücahit K. (28) yönetimdeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, 1. viyadük üzerinde Y.B. idaresindeki 76 AAN 163 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Suriye uyruklu aileden baba Tamam Al Haj Hussain (42) kaza yerinde hayatını kaybetti. Anne Weam Al Haj Hussain (38), 1 ve 7 yaşındaki çocukları ile Mücahit K. ağır yaralandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.