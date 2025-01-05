Düzce'de Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Düzce\'de Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Topuk Yaylası'nda yürüyüş yapıldı.

05.01.2025 18:18
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Topuk Yaylası'nda yürüyüş yapıldı.

Düzce Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan katılımcılar, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti çevresinde yürüdü.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Selçuk Aslan, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın tarihin hüzünlü sayfalarından birini oluşturduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplandıklarını ifade etti.

İlahilerin seslendirildiği, Sarıkamış konulu şiirlerin de okunduğu programa, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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