Düzce'de Satranç Turnuvası Başladı

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.
Yeşilay Genel Merkezi'nin 81 ilde düzenleyeceği satranç turnuvaları kapsamında Yeşilay Düzce Şubesince Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya lisanslı 48 sporcu katılıyor.
İlk 3 turunun bugün tamamlanacağı turnuvada yarın toplam 6 tur sonunda ilk 4'e giren sporcular madalya ve Yeşilay tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.
