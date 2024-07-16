Düzce'de Taksici Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Taksici Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı

Düzce'de bir taksici, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, teknik ve fiziki takibe alınan B.T'nin kullandığı takside yapılan aramada 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

16.07.2024 16:59
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Düzce'de bir taksici, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan B.T'nin kullandığı taksi, kent merkezinde durduruldu.

Takside narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, kapı döşemeleri ve torpidoya gizlenmiş 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Taksici Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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