Düzce\'de Tarım Aracı Devrildi, Sürücü Yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaan A. yönetimindeki tarım aracı, Kemer mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazara sürücü Kaan A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan Kaan A. hastaneye kaldırıldı.
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