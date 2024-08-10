Düzce'de Tedavi Edilen Şahin Doğaya Salındı

Düzce'de bitkin halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğada bitkin halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Kurumda veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanılan şahinin, yapılan muayenesinde parazit enfeksiyonuna rastlandı.
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan şahin, doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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