Düzce'de tehdit ve hakaret suçlarından açılan soruşturma, "Türkiye SMA Vakfı'na bağışta bulunma ve özür dilenmesi" şartıyla çözüme kavuşturuldu.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, A.N.A'nın, kendisine hakaret ve tehditte bulunulduğu şikayeti üzerine şüpheli Ö.F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosuna gönderilen dosyaya ilişkin mağdur ve kanuni temsilcisi İ.C, uzlaştırmacıyla görüşmelerinde, şikayetlerinden vazgeçmek için Ö.F.G'nin, Türkiye SMA Vakfı'na 15 bin lira bağış yapması ve özür dilemesi şartını koştu.
Talebi kabul eden Ö.F.G'nin özür dileyip ilgili vakfa bağışta bulunması üzerine dosya uzlaşıyla çözüldü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de tehdit ve hakaret suçları soruşturması uzlaşıyla sonuçlandı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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