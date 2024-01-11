 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Telefon Bayisi Çalışanı Müşteri Bilgilerini İzinsiz Kullanarak Suç İşledi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Telefon Bayisi Çalışanı Müşteri Bilgilerini İzinsiz Kullanarak Suç İşledi

Düzce'de faaliyet gösteren bir telefon bayisinde çalışan 3 şüpheli, müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yaparak telefon ve aksesuar satın aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce\'de Telefon Bayisi Çalışanı Müşteri Bilgilerini İzinsiz Kullanarak Suç İşledi
11.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:16
Abone Ol

Düzce'de telefon bayisi müşterilerinin bilgilerini izinsiz kullanarak çıkardıkları hatlarla telefon ve aksesuar alan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren telefon bayisinde müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 çalışanın, 16 müşterinin adına tanımladıkları hatlar üzerinden cep telefonu ve telefon aksesuarları satın aldığını tespit etti.

Bu yöntemle alınan cep telefonlarına, aksesuarlara ve evraka el koyan ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güvenlik, Suç, Hukuk, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Telefon Bayisi Çalışanı Müşteri Bilgilerini İzinsiz Kullanarak Suç İşledi - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Telefon Bayisi Çalışanı Müşteri Bilgilerini İzinsiz Kullanarak Suç İşledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement