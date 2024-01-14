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Düzce'de Tıra Çarpan Araç Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Tıra Çarpan Araç Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir hafif ticari araç, önünde seyreden bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı ve içerisinde bulunan Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cesedi morga götürüldü.

Düzce\'de Tıra Çarpan Araç Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı
14.01.2024 - 03:53,
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Düzce'de önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki 34 EVP 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki 34 EOD 466 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.

Barış D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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