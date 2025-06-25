Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler mevkisinde S.B. idaresindeki 34 GSM 087 plakalı tır ile M.A. yönetimindeki 81 ADM 135 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Tırla Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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