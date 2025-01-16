Düzce'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosikletçilere Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosikletçilere Ceza

Düzce\'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosikletçilere Ceza

Düzce'de motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi'ne giren 16 motosikletliye toplam 15 bin 888 lira ceza kesildi. İlgili ekipler, caddenin yalnızca yayalar ve bisikletliler için açık olduğunu belirtti.

16.01.2025 09:58  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi'ne giren 16 motosikletliye 15 bin 888 lira ceza uygulandı. Ceza yazılan bir sürücü kahkaha atarken, bir sürücü de ceza makbuzuyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesi'nde motosikletlerin girdiği yönündeki şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Yalnızca yayaların ve bisiklet sürücülerinin kullanımına açık olan caddeye, motosikletiyle giren 16 motosiklet sürücüsüne 15 bin 888 lira cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulayan trafik polisleri ile motosiklet sürücüleri arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise kameraya yansıdı. Bir sürücü ceza yedikten sonra kahkaha atarken, başka bir sürücü ise ceza makbuzuyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Ekipler, ceza kestiği motosiklet sürücülerine İstanbul Caddesi'nin sadece yayaların kullanımına açık olduğunu, bir kısmının sadece bisikletliler için düzenlendiği ve caddeye motorlu araç girmesinin tehlike oluşturacağını ifade etti.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

İstanbul Caddesi, Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosikletçilere Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:58:33. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Trafiğe Kapalı Caddeye Giren Motosikletçilere Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.