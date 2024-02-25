Düzce'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce\'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Yunusefendi köyü yolunda seyreden bir traktör devrildi. Kazada traktörün sürücüsü olan Sadık H. hayatını kaybetti. Olayın ardından 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

25.02.2024 20:15  Güncelleme: 20:16
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunusefendi köyü yolunda seyreden Sadık H. idaresindeki traktör, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sadık H'nin cesedi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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