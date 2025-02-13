Düzce'de Uyuşturucu Düzeni: Şüpheli Gözaltında

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Düzce'de evinin bodrum katına uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yeni Mahalle mevkisinde kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli M.E.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bodrum katta uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 11 kök Hint keneviri bitkisi ve 350 gram esrara imha edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan M.E.T'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.