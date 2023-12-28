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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, Çiftlik köyünde yapılan operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin evine baskın düzenlendi. Operasyonda, kubar esrar maddesi, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Düzce\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
28.12.2023 - 13:31,  Güncelleme: 13:37
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çiftlik köyünde ise İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen E.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

"Prens" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 1849 gram kubar esrar maddesi, 34 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Narkotik, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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