Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Çamköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 52 uyuşturucu hap ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?