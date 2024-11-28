Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

28.11.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ile Çilimli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen R.E.Ö. ile H.K. takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonlarda narkotik köpekleriyle yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 15 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.E.Ö. ve H.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 22:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.