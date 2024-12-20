Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde C.T. ve Ö.F.Ç'yi takibe aldı.

Şüphelilerin Aziziye Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 75 gram sentetik uyuşturucu, 155 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T. ve Ö.F.Ç. sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.